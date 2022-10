Fue en un acto de homenaje al Día de la Mujer Boliviana. La representante de la Defensoría del Pueblo se dirigió a la concurrencia saludando a “todes” en un intento de inclusión que no está reconocido por la Real Academia Española (RAE).

No existe “todes”, como tampoco existe “elles” ni “amigues”. También es incorrecto escribir “ [email protected] ”, “ [email protected] ” y “ [email protected] ” porque “@” no es una letra, sino el símbolo de arroba.

El lenguaje inclusivo no existe y el idioma no tiene género, pero el idioma español tiene reglas y, para escribir y hablar bien, es necesario acatarlas.

Las reglas para el género están determinadas por los sustantivos. Es falso que el sufijo “-ente” viene de “ser” y, por lo tanto, no se modifica ya que “ser” es válido tanto para el masculino como para el femenino. La verdad es que “ser” y las que terminan en “-ante” y “-ente” son sustantivos comunes en cuanto al género y, por lo tanto, no se modifican: se usan igual para hombres que para mujeres.

Los sustantivos comunes en cuanto al género son los que, designando seres animados, tienen una sola forma, la misma para los dos géneros gramaticales, así que no se modifican. Como ejemplos están “profesional”, “siquiatra”, “periodista”, “estudiante”, “asambleísta” y un muy largo etcétera. Existen sustantivos todavía más duros, que no aceptan modificarse ni siquiera de manera excepcional, y son los epicenos. Entre estos tenemos, solo como muestra, a “personaje”, “vástago”, “tiburón”, “lince”, “orca”, “leopardo”, etc.