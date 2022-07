Todos contra Camacho, o contra Santa Cruz

En los días previos del paro departamental para exigir que el censo se realice antes del año 2024, han vuelto a aparecer los ataques y expresiones que buscan descalificar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como ocurre cada cierto tiempo, en un afán político que en apariencia es dirigido a una persona, pero que en el fondo es parte de una estrategia contra la región de Santa Cruz. A estas alturas queda claro que al Gobierno de Luis Arce y sus autoridades no le simpatiza esta región, a la que identifican como una enemiga a derrotar o cuando menos a anular.

No le perdonan a esta tierra que tenga un pueblo rebelde, de espíritu libertario, que no se deja someter, que ha aprendido a hacer escuchar su voz con fuerza, con un carácter incluso determinante como demostró en las jornadas de octubre y noviembre de 2019, cuando 21 días de paro lograron la renuncia y huida de Evo Morales por el fraude que orquestó con un Tribunal Supremo Electoral afín a su partido. En esos ataques persistentes a Camacho subyace la intención de hacer daño a la región; una manera burda de cuando menos incomodar a los cruceños, y en ese afán no miden extremos ni ahorran adjetivos groseros. Ahí está Gustavo Torrico. Fiel a su estilo provocador y callejero, el ahora viceministro de Coordinación Gubernamental llamó ‘niño que se cree emperador’ al gobernador cruceño y comparó al Comité Cívico Pro Santa Cruz como la ‘SS nazi de los hitlerianos’.