Torpedean las judiciales

Y como se trata de una medida que limita derechos fundamentales, tiene que ser razonada y razonable. A los efectos de la aplicación de estas medidas debe tomarse en cuenta al menos los siguientes aspectos fundamentales: a) el o los actos que pretende no se ejecuten; b) El daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas; c) La vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que denuncia como vulnerados. En cualquier caso, el juez o tribunal debe efectuar un adecuado test de razonabilidad para adoptar la decisión.