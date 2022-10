Trabajadores piden presencia en el directorio de la Gestora Pública

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) el valor de mercado de los aportes de los asegurados llega a $us 23.240 millones. Estos recursos serán administrados desde mayo de 2023 por la Gestora.

De esta cantidad, $us 10.879 millones están en manos de la AFP Futuro, mientras que otros $us 12.361 son gestionados por BBVA, según las cifras oficiales manejadas por la APS.