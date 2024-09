Trabajo a tiempo parcial: una oportunidad para la inclusión laboral

No es novedad que en Bolivia enfrentamos barreras para la inserción en el mercado laboral formal. La Ley General del Trabajo, vigente desde hace 88 años, no refleja la realidad actual. La productividad de nuestras empresas se ralentiza y se limita las oportunidades para muchos.

Aunque Bolivia no ha ratificado el Convenio N.° 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula esta modalidad, esto no impide promulgar una ley que lo reconozca. De hecho, somos el único país de la región que aún no lo hace, a diferencia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, que han incorporado esta modalidad en sus legislaciones.