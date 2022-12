Los bolivianos que no estamos obnubilados por el canto de sirenas que ha idiotizado a buena parte del país, a favor del partido gobernante, sabíamos que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iba a ser adverso para los intereses nacionales.

Explico: Un río es una “corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar”. El gran detalle es que, originalmente, no había río en el cantón Quetena de Potosí en 1908, cuando la Prefectura de este Departamento le autorizó a usar sus aguas.

El objeto de esa autorización, o, si se quiere, concesión, era usar las aguas para el funcionamiento del ferrocarril a vapor de la empresa concesionaria, la Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Co. Ltd. En 1928, esa empresa ya tenía más que claro que era dificultoso llevar el agua, que está cuatro kilómetros hacia adentro de Bolivia, hacia territorio chileno, así que construyó canales artificiales en territorio boliviano para encauzarlas. En otras palabras, fabricó un río, así que este no tiene carácter natural.