Trámites kafkianos

Un tercer ejemplo, de los muchos que podría enumerar: un amigo, cuando estaba soltero —hace más de treinta años—, vendió un viejo coche, el comprador no completó los trámites de transferencia y los documentos que registran la transacción se los comieron los turiros. Ahora, cuando probablemente ese automotor es una chatarra que se oxida por ahí, porque según el sistema B-Sisa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hace décadas que no hay registro de que hubiese comprado gasolina en un surtidor, el bólido sigue acumulando deudas por el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Al no tener documentación alguna para darlo de baja, le han sugerido que lo reporte como robado, y así desaparece de su vida, pero igual tiene que pagar todo lo adeudado.