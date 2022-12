Un simple incidente de transporte aéreo de una mascota ha suscitado un vendaval de artículos y opiniones sensibleras, la mayoría sesgada y no arropada del imprescindible conocimiento de la actividad complicada de la aviación, específicamente del transporte aéreo de personas, animales y mercancías; sometido ineluctable y eventualmente a retrasos, cancelaciones y pérdidas en los equipajes y mermas en las mercancías.

La publicada aberración jurídica de acudir al Derecho Internacional, que solo es aplicable para controversias entre Estados, para defender a un gato extraviado, es otra prueba del desconocimiento de la Legislación Internacional del Transporte Aéreo, donde está diáfanamente claro el concepto de compensación, que constituye una forma de reparación de un perjuicio, en sentido de compensar a una de las partes por los daños que se hubieren causado por la no realización del transporte pactado.

La institución de regulación y fiscalización de nuestro país no observa la visión publicada como lema de la institución e indica que es una autoridad altamente especializada, cualidad que no se puede lograr con los sucesivos despidos de personal ya formado y especializado, con inversión que repercuten en los contribuyentes. En los valores institucionales no se preserva la imparcialidad, debido a que, ante un incidente de transporte de un animal doméstico, sin conciliar ni analizar exhaustivamente los fundamentos probatorios de cada parte y sus aspiraciones de justicia, la población ya conocía el presunto monto de la multa a la aerolínea, lo cual es realizar un prejuicio y ausencia de objetividad.