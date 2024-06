Transportistas esperan una respuesta del Gobierno para no ir al paro y bloqueo

El lunes 24 comienzan las 72 horas hábiles que los representantes del transporte pesado en Bolivia le dieron al Gobierno de Luis Arce Catacora para que sus demandas sean escuchadas y cumplidas, caso contrario el jueves 27 iniciarían un paro nacional con bloqueo de caminos en todo el país. Héctor Mercado, titular de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado, indicó que están a la espera de la convocatoria de las autoridades para reunirse. “En las intervenciones del ministro (Edgar) Montaño está claro. ‘Somos el Gobierno del dialogo’, dice. Entonces, esperamos lo más antes posible su convocatoria, antes de las 72 horas, porque si no hay acercamiento, el transporte va a salir si o si”, dijo Mercado en un contacto con EL DEBER.

El pasado viernes se realizó el tercer ampliado nacional del transporte pesado donde se determinó dar este plazo de 72 horas hábiles. Entre sus demandas, los transportistas exigen la renuncia del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que también se solucione la situación relacionada con la escasez de dólares y combustible, los problemas con la Aduana Nacional, Impuestos Internos y Diprove, además de la abrogación del decreto 4372, normativa que ha subido los aranceles a la importación de repuestos para los vehículos.

Ayer en la mañana, Óscar Michel, dirigente del transporte y diputado por Creemos, también se refirió al plazo que dio el sector. “En 72 horas el presidente (Luis Arce Catacora) puede abrogar el decreto 4372, en 72 horas puede destituir al ministro de Obras Públicas, en 72 horas la presidenta de la Aduana, el presidente de Impuestos Nacionales, el titular de YPFB y el ministro de Economía nos pueden convocar a una reunión. Y si en 72 horas no vemos que exista un camino para solucionar estos problemas, vamos a ingresar a la movilización”, dijo el parlamentario.

En lo que se refiere a la reunión con el Gobierno nacional, realizada pasado el fin de semana, dijo que el mandatario Luis Arce “no dejó hablar a los dirigentes” y que solamente llegó a un acuerdo con los dirigentes “afines” al Gobierno del MAS. “A ellos les dieron la palabra y le dijeron al presidente (Luis Arce) que le iban a dar 90 días para que solucione los problemas, además de entrar a las mesas de trabajo.

El presidente terminó con eso la reunión, o sea ya estaba todo cocinando para esa reunión”, concluyó el dirigente. Sector dividido Por su parte, el ministro Montaño, en conferencia de prensa, aseguró que existe una división en este sector del transporte y que “en cualquier momento” se convocará al diálogo.

“En cualquier momento nosotros podemos realizar una convocatoria o también ellos nos pueden solicitar alguna otra reunión excepcional o una reunión normal, nosotros vamos a realizar las visitas correspondientes”, afirmó. En tanto, Bismark Daza, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte 16 de Noviembre en Santa Cruz, rechazó el anuncio, apunto a los dirigentes que presidieron el ampliado nacional y no descartó el desbloqueo de rutas. “Hacerlos responsables a tres personas, a los compañeros (Juan) Yucra, Marcelo (Cruz) y (Héctor) Mercado. Queremos decirles también a las autoridades que no vamos a permitir que nos cierren las carreteras; estamos pidiendo a nuestras autoridades que garanticen la libre transitabilidad”, dijo Daza.

Agregó que, como sector, están “muy preocupados ante los anuncios de bloqueos” y enfatizó que “no quieren saber” de los mismos, ni de otras medidas que afecten a la economía del país. Daza recordó que el presidente Luis Arce se reunió con la dirigencia del transporte y se acordó 90 días para que el Gobierno atienda las demandas del sector. “Estamos diciéndoles bien claro a los compañeros que quieren bloquear, cuidado que tengamos problemas en las carreteras porque el transportista que trabaja con pasajeros no va a permitir que nos tranquen”, manifestó.