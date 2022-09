Tras disputa palmo a palmo, el MAS saca ventaja en el municipio de La Guardia

El cómputo fue palmo a palmo. Jorge ‘Chichino’ Morales (Voces) comenzó ganando la partida, pero a la medianoche cambió el panorama, Rufino Correa (MAS) alcanzó y superó la votación del exalcalde, de acuerdo con la información oficial de la página digital del Tribunal Departamental Electoral.



La fragmentación del voto dejaba ver los resultados. El Movimiento Al Socialismo sacaba ventaja con un 36%; mientras el candidato de Voces, Jorge Morales, obtenía algo más del 34%; y el de Libres, Mario Salek, obtenía el 26,6% del respaldo ciudadano. Eso, cuando el cómputo oficial llegaba al 77,7% del total.



Los municipios de La Guardia y San Javier vivieron ayer, domingo, una jornada de comicios extraordinarios para elegir a sus alcaldes. El cómputo de votos empezó después de las 20:00 y la página oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz se iba actualizando con datos de La Guardia.



En conferencia de prensa, las autoridades prometieron emitir un informe de los resultados este lunes, luego de instalar una sesión permanente que debía trabajar por tiempo y materia. “El plazo para entregar resultados es de siete días. Sin embargo, como estamos administrando dos procesos electorales en los cuatro municipios, el compromiso de la Sala Plena es dar resultados cuanto antes. Prevemos tener resultados oficiales con relación al proceso de elecciones extraordinarias hasta el día lunes (hoy) y en caso de los referendos hasta el martes”, aseguró la presidenta del TED Santa Cruz, MarÍa Cristiana Claros.



Se procesarán 404 actas electorales, 363 de La Guardia y 41 de San Javier. El cómputo de San Javier se encontraba sin datos hasta las 23:30.



En La Guardia estaban habilitados 78.928 vecinos del municipio para acudir las urnas. En la boleta contemplaban cinco opciones: Rufino Correa, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también ejerció como alcalde interino tras el fallecimiento de Clemencio Chinahuanca. El exalcalde de La Guardia Jorge Morales (Voces) polarizó la elección, dejando rezagado a Mario Salek (Libres), Mario Villagómez (Movimiento Tercer Sistema) y Miguel Valdivia (Frente Revolucionario de Izquierda). Marcelo Yabeta, vocal del TED de Santa Cruz, explicó que existe un acta de compromiso firmada por los cinco postulantes, donde se propuso “que prime el respeto al resultado” de las urnas.



De acuerdo a los antecedentes, el alcalde de La Guardia, Clemencio Chinahuanca, falleció de forma accidental tras golpearse la cabeza en una caída en la ciudad de El Alto en octubre de 2021, cuando se encontraba gestionando recursos. Correa del MAS festejó anoche afuera de la Alcaldía



Comicios en San Javier



Al menos 8.363 votantes y 246 jurados electorales estaban habilitiados en el municipio de San Javier para dar inicio a la elección del nuevo alcalde. Las urnas estaban dispuestas en siete recintos con un total de 41 mesas. Hasta el cierre de edición no había empezado la divulgación oficial de resultados.



Durante nueve horas, los votantes habilitados ejercieron su derecho. Al igual que en La Guardia este proceso no modificará la composición del Concejo Municipal, que mantiene la mayoría en favor del MAS.



El voto se dividió entre Erwin Maiser (MNR) y Dany Áñez Montalván (MAS), los únicos candidatos que se presentaron.



Las elecciones se dan de forma extraordinaria, luego del fallecimiento de Daniel Añez (San Javier, MAS), el 20 de julio de 2021, por paro cardiorrespiratorio, cuando se encontraba en La Paz.



Evaluación



La titular del TED Santa Cruz calificó la jornada electoral como exitosa. No hubo incidentes y se abrieron las 587 mesas de sufragio, no solo de San Javier y La Guadia sino de Lagunillas y San Ignacio de Velasco. “La jornada de votación ha sido exitosa durante la media jornada, considerando la apertura del 100% de las mesas. Informamos tambien que tenemos el cierre del conteo y escrutinio de los votos. Ya hemos recibido las primeras maletas electorales del municipio de La Guardia. Comenzamos el inicio de la sesión permanente de la Sala Plena a las 18:00 y realizamos la puesta en cero del sistema de cómputo con presencia de los delegados”, informó ayer Claros.



Las mesas se habilitaron a las 08:00 y se cerraron a las 17:00, tras nueve horas de trabajo de los jurados electorales, el conteo de votos inició pasadas las 20:00.



A las 19:15 llegaron las primeras maletas electorales al centro de cómputo de resultados.



“(Las maletas) corresponden a la Unidad Educativa María Teresa del Pilar con dos mesas del municipio de La Guardia. En el recinto todo se desarrolló con normalidad, estuvieron presentes delegados y jurados electorales”, declaró el primer notario que llegó acompañado de seguridad policial.