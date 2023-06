Tras el caso Fassil, designan a 13 fiscales de materia a Santa Cruz

Por su lado, el abogado y exfiscal Jodael Bravo hizo notar que esta semana un número casi similar de fiscales fueron retirados de la Fiscalía de Santa Cruz. Considera que esto contradice la carrera fiscal. “El representante del Ministerio Público, al no tener seguridad jurídica en su trabajo, queda a merced de obedecer órdenes, temerosos de perder su trabajo”, observó.

Bravo espera que los nuevos fiscales no lleguen a asumir casos sensibles, como el de Fassil, y confía en que no estén siendo enviados desde otros distritos, no por discriminación, sino porque en Santa Cruz hay profesionales capaces.