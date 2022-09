Tras enfrentamientos, Alcaldía paraliza el retiro de losetas en el centro

Fernández también advirtió con aplicar la ley a los que se oponen al retiro de losetas. “No voy a retroceder. No me gusta una plaza y me voy con cuatro gatos y pongo una bandera y digo que no entra nadie ¿Qué es esto? Eso es dictadura. Aquí nadie está imponiendo nada, este proyecto lo hemos socializado todo un año y no hay nada ilegal. Esto es político. No cualquier bellaco va a venir a cerrar la puerta cuando le dé gana y decir soy dueño de Santa Cruz”, afirmó Fernández en una reunión con las juntas vecinales.