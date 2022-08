Tras golpear en la calle a su pareja, sujeto acepta tres años de cárcel y sale libre

Después de una fiesta



El jefe de la Felcv Carlos Oporto aseguró que el hecho sucedió el pasado viernes cuando la pareja salió de una recepción social y consumió bebidas alcohólicas. Alquilaban un inmueble por el centro y tras una discusión, el hombre la agredió. Un ciudadano lo filmó y lo publicó.



Oporto dijo que la Felcv conoció el martes la filmación que es creíble y fehaciente. Luego se hizo el rastreo hasta que se ubicó al hombre y fue detenido. La mujer se negó a denunciar en el juzgado y dijo que no pasó nada.



Denuncias por violencia



El director de la Felcv, Carlos Oporto, afirmó que, como en este caso la víctima se negó a denunciar, existen muchos hechos que se registran y donde las afectadas tampoco se animan a seguir las acciones. Eso obstruye las investigaciones y a veces no se llega hasta el final con sanciones.



Oporto recordó que hace poco en Cotoca otra víctima fue brutalmente golpeada por su pareja, pero tampoco denunció y más bien desistió. En ese caso la víctima fue presionada por familiares del hombre. Cuando se realizó la audiencia cautelar contra el agresor, ella acudió al juzgado en silla de ruedas y con sueros, pero concilió.



Oporto manifestó que, en lo que va de este año, la Felcv en Santa Cruz recibió 10.000 denuncias por violencia familiar y doméstica.



Exhortó a las víctimas a armarse de coraje para denunciar todo hecho violento. “Si dejan pasar, si no denuncian la violencia puede desencadenar en hechos fatales y eso se tiene que prevenir, pidiendo ayuda a la autoridad”, reflexionó el jefe policial.