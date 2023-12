Tras una gestión dura, la economía de los sectores acelera un 7% por diciembre

Como si se tratara de un corredor que toma el último aliento para llegar a su meta , la economía encuentra en el mes de diciembre un respiro fresco para los diferentes sectores que forman parte de la cadena productiva nacional. No es una exageración, ya que desde septiembre algunos negocios, como los dedicados a importar juguetes y artículos navideños, comienzan a importar y programar sus ventas para esta época.

El 2023 fue un año muy particular en el ámbito económico. Aunque las cifras estatales apuntan a que el país creció un 2,21% anual y cerrará con una inflación de 1,48%, dos factores han puesto en aprietos al sector empresarial en su conjunto: la turbulencia cambiaria, al consolidarse un dólar paralelo, y los problemas de liquidez de algunos sectores.

No obstante, pese al año difícil, los comercios esperan que diciembre sea el comienzo de una recuperación de cara al 2024. Los más entusiastas son, sin duda, los negocios dedicados a la importación de juguetes y mercadería navideña. Vivian Mercado, funcionario de Juguetería la Ganga, señala que diciembre es el mes más fuerte para este negocio.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2022 las importaciones de juguetes sumaron $us 38,2 millones. Hasta septiembre de este año, las adquisiciones de estos artículos llegaron a $us 23,1 millones con tendencia al alza.

Para Camacho, es el momento de apoyar “a nuestras industrias y de consumir lo hecho en Bolivia”. La Cainco hizo un llamado a la conciencia de las familias para que, en esta temporada festiva, opten por productos formales y seguros, ante el persistente aumento del contrabando que amenaza no solo la economía, sino también la salud pública.

El Cebec detalló que solo con la internación de productos cárnicos, el país pierde $us 35 millones. Mientras que por arroz, pierde $us 34 millones y por harina de trigo, $us 61 millones.