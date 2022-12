Trascendencia de la economía productiva

Este planteamiento no constituye un alegato contrario al aprovechamiento de las riquezas naturales con las que el país cuenta, como han sido a lo largo de la historia los minerales y los hidrocarburos, sería tonto de nuestra parte no aprovecharlos. Sin embargo, también debemos reconocer que las industrias extractivistas por sí solas no desarrollan un país y no brindan oportunidades sostenibles de prosperidad al conjunto de la población, puesto que tienden a tener un efecto multiplicador menor.