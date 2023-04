Tratamiento de la Excepción en Etapas de Recursos (Casación)

El art. 12 de la Ley 1173 modificó el art. 314.III del C.P.P., en los siguientes términos: “Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código”. Dicho artículo, si es interpretado de manera aislada, daría a entender que en etapa de recursos no podría oponerse la excepción de prescripción. Ahí surge la interrogante ¿qué ocurre cuando cabalmente se cumple el término de tiempo en aquella etapa y si resulta justo el no tramitar vía incidental una excepción de aquella naturaleza?

Asimismo, el art. 5 del CPP establece que se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización. A su vez, el art. 6 del CPP precisa que todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

La excepción de prescripción puede ser planteada y resuelta durante la etapa preparatoria e incluso en etapas preliminares del juicio oral; empero, no es menos evidente que la norma procesal, primariamente reconoce el ejercicio amplio del Derecho a la Defensa, la Seguridad Jurídica como vertiente del Debido Proceso, en todas las etapas que la acción penal atraviese, desde su inicio hasta su conclusión (con sentencia ejecutoriada).

En contrario sensu, las opiniones dominantes acerca de los alcances prácticos de estos derechos fundamentales no han sido reconocidos en la práctica procesal, habida cuenta que su consideración y estudio no están permitidos a partir de una insustancial interpretación de las reglas de procedimiento, pues al tratarse de una cuestión que surge precisamente en el tiempo, es de esperar que su tramitación no necesariamente responda a la tramitación de una u otra etapa procesal.