Tres apuntes sobre la crisis

El Presidente Arce señala que no hay crisis estructural de la economía. Lo hace para ocultar la debacle del modelo social mixto comunitario del cual se imagina su creador. Toda la estructura del modelo se asentaba en los ingresos del gas que en un 50 % entraban de manera directa al Banco Central, por ley 3058 de hidrocarburos. Así el país obtuvo ingresos históricos de 38.343 millones por concepto de renta gasifera en el periodo 2006-2019. La consecuencia es simple, cuando se acaba el gas y/o además baja su precio hay crisis estructural. Lo que mantiene la economía es el trabajo informal y de los pequeños agricultores; y en especial la agroindustria del oriente; que valga la redundancia es productiva. El gas, lo buscas y cuando lo encuentras (así lo hicieron los gobiernos liberales) sale por un chorro y se va por los ductos al exterior. En cambio, la agroindustria se trata de un proceso complejo donde miles de trabajadores, agricultores y empresarios articulan esfuerzos para generar riqueza. La crisis estructural no significa que el país se acabó. Mas bien fue resiliente gracias a la agroindustria. El masismo no pudo destruir la economía como lo hizo Maduro en Venezuela.