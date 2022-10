Tres distritos recaudan el 48% de impuestos de la urbe y otros tres apenas el 0,3%

“El desafío para el Gobierno Municipal es regularizar la tenencia de tierra fuera del cuarto anillo. Hay mucha gente que está dispuesta a poner en orden su derecho propietario y quiere pagar impuestos, pero no puede porque no se ha podido regularizar esta situación. Entonces, son los distritos más cercanos y de sectores específicas, como la zona norte donde está la mayor cantidad de población, los que más tributan”, explicó el concejal.

“El distrito 11 (centro) tiene la mayoría de sus necesidades cubiertas y la zona norte también se ha desarrollado bastante, cosa que no sucede con la zona este (Villa Primero de Mayo, Pampa de la Isla), donde hay carencias. Es injusto que se invierta la plata donde no se necesita, haciendo de elefantes blancos y se dejen lugares donde hay necesidades sin obras”, cuestionó Saavedra.

“Por ejemplo, el distrito 12 (zona de Palmasola), el distrito ocho (Plan Tres Mil), el siete (Villa Primero de Mayo), el seis (Pampa de la Isla) y del 10 (doble vía a la Guardia) son barrios que realmente tienen serias carencias, no es que los otros no lo tengan, pero estos son los que están más olvidados”, remarcó Saavedra y señaló lo importante de la planificación para responder a estas zonas.

Por su parte, el representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), Omar Rivera, no está convencido de la forma en que la municipalidad planifica las obras en la ciudad, pues cree que no se hace de acuerdo con la demanda vecinal, sino que pesa más la afinidad política a la hora de la definición.

Asimismo, el representante de la Fedjuve reclama porque las autoridades no rinden cuentas abiertamente a la población, por eso no se conoce cómo es la recaudación distrital. “Jamás han querido darnos esa información. Entonces hay distritos grandes que aportan más que otros, pero la distribución de esos recursos no ha sido equitativa y no es solo de esta gestión”.