Tres jueces que, ahora, son la excepción

Pero, encontré “la” noticia que me hizo olvidar aquel primer impulso: tres jueces de El Alto, Wendy Ángela Rojas, David Kasa y Pedro Kanaz, decidieron actuar como tales y no como esbirros del Ministerio de ¿Justicia? Se declararon incompetentes para juzgar a la ex presidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria, porque a ella le corresponde un juicio de responsabilidades como norman la Constitución Política del Estado y las leyes penales en vigencia. Normas que las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio Público se encargan de violar diaria y sistemáticamente.