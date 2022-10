Tres policías declaran que Lima Lobo habló de soborno a Jhonny Aguilera

La jueza Patricia Mendoza Murillo, de La Paz, lleva adelante el juicio por calumnias e injurias contra el coronel Jorge Campos , director nacional de la Interpol, por haber elevado un informe del extraditable Einar Lima Lobo que aseguró a gritos que pagó de $us 35.000 al excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera, para frenar su extradición por narcotráfico al Brasil.

El 7 de octubre de 2019, el entonces director nacional de Interpol , coronel Jorge Campos, elevó un informe al comandante general Yuri Calderón y al subcomandante Donato Coronel. En el informe figura Lima Lobo, sus abogados y familiares que aseguraban que pagó a Johnny Aguilera $us 35.000 y por ello recibía protección para no ser extraditado.

Jorge Campos también denunció para proceso disciplinario a altas autoridades del comando general por no extraditar a tiempo a Lima Lobo, pero la denuncia fue rechazada para favorecer a los que protegieron al extraditable.

La audiencia de ayer se desarrolló en presencia de la jueza Patricia Mendoza, los abogados Álvaro La Torre y Jorge Coll, que defienden al coronel Jorge Campos. Jhonny Aguilera no se presentó al juicio como parte acusadora, a pesar de ser parte fundamental, sin embargo, estuvo su abogado defensor, Wilson Fernando Echave, un expolicía dado de baja. Durante las deliberaciones la defensa del coronel Campos aseguró que la demanda de Jhonny Aguilera no tiene asidero cuando acusa de haber hecho público el informe sobre la versión de Lima Lobo que pagó $us 35.000.