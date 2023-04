Tribunal prohibió desmontes en Santagro; la empresa pide investigación objetiva

“En agosto de 2022 y enero de 2023, el Tribunal Medioambiental emitió los autos precautorios que disponen las medidas precautorias de prohibición de innovar, de contratar o de disposición y de no consideración de transferencias sobre la superficie de 2.048 hectáreas, además, la paralización de toda otorgación de autorización transitoria especial de desmonte, chaqueo o de actividades de uso y aprovechamiento de recursos naturales forest ales en la superficie de Santagro y prohibición de asentamiento humano”, dice parte de un comunicado divulgado este sábado.

Además, aclara que esa instancia no ha vertido ninguna postura respecto al derecho propietario de Santagro, toda vez que actualmente hay un proceso abierto en este tribunal.

Sobre este tema, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, Eulogio Núñez, ratificó que el terreno en disputa está sobre una reserva forestal no disponible, por lo que el área en disputa no está disponible.