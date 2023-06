Triple asesinato de policías: Fiscalía salva a Muñoz, a un abogado y a guardaespaldas

El proceso por el triple asesinato de policías en Porongo da un giro sorprendente. La Fiscalía dictó sobreseimiento definitivo en favor del mayor Julio Álvaro Muñoz Mejía, de un abogado y de un ciudadano colombiano señalado como guardaespaldas y presunto sicario. Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2022, y cerca de completarse el primer año, no se observan avances significativos en la investigación



La resolución conclusiva de sobreseimiento tiene la firma de los fiscales de la comisión integrada por marcos Arce y Alejandro Justiniano.



El fundamento principal para que los tres personajes sean separados del proceso argumenta la falta de pruebas fehacientes para que sean llevados a juicio por delito de asesinato de los policías, Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip José David Candia.



El fallo de la Fiscalía fue emitido el 4 de este mes, un día antes de que la misma comisión fiscal presentara acusación formal para juicio oral contra el principal implicado, Misael Nallar, y otras tres personas.



Los sobreseídos por la Fiscalía, el ex jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de Santa Cruz, mayor Álvaro Muñoz, el abogado Rodrigo Gonzales Arrázola y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz, estaban siendo inicialmente procesados por asesinato en base a investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía.



El mayor Muñoz fue imputado inicialmente tras la declaración de un testigo protegido, que en esa oportunidad dijo: “El día del hecho, cuando llegué junto al grupo de la caravana, al taller Team 777, al ingresar pude ver que esta persona que me muestran en la fotografía, que es el mayor Muñoz, estaba presente en compañía de Misael Nallar; también estaba el jefe, ‘Flaco’, y sus amigos. Estuvo presente cuando vi que ya estaban dentro del taller Team 777 las armas, chalecos, poleras y gorras con las insignias de la Policía. Lo vi al mayor Muñoz que andaba con el celular en la mano como si estuviera llamando a otra persona. La última vez que lo vi fue cuando todos habían salido del taller con las armas de fuego en una vagoneta y una motocicleta”.