TSE da plazos ‘fatales’ para elección judicial y Asamblea consensua el reglamento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que si el Órgano Legislativo no entrega la lista de precandidatos a magistrados hasta el 31 de mayo, impostergablemente, las elecciones judiciales estarán en riesgo . El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que los tiempos constitucionales son ajustados y que no se pueden negociar. Entre tanto, la Comisión Mixta de Constitución apuró el proceso de concertación con las tres fuerzas políticas para aprobar el reglamento de preselección.

Ante la consulta de los medios sobre qué sucederá si no se cumple con este plazo, alertó que “se pone en riesgo el proceso electoral” programado para octubre de este año. Por su parte, la vocal Dina Chuquimia reveló que las fechas límite son de conocimiento del diputado masista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Baja, Juan José Jáuregui, con quien sostuvieron una reunión informativa.

El escenario de la Asamblea, pese a los intentos de concertación, es árido ya que se corre el riesgo de que el MAS no logre los dos tercios para aprobar la lista de precandidatos como solicita el TSE.

El trabajo d el martes no registró muchos avances y se enmarcó en la lectura de todas las propuestas de reglamento que llegaron a la comisión encargada. Luego de cuatro horas de sesión, la presidenta de la Comisión Mixta, Patricia Arce, declaró un cuarto intermedio.

La parlamentaria no puso ni fecha ni hora para retornar a sesión y anunció que las comunicaciones se harían vía WhatsApp, por lo que pidió a sus colegas “estar atentos al grupo”.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón anunció a este medio que hay “avances importantes” en la redacción del texto , pero no se animó a decir los puntos de coincidencia y discordancia.

Pese a los consensos, el diputado Walthy Egüez, de Creemos, afirmó que de la Comisión Mixta de Constitución “lo que va a salir es que los bolivianos voten por la lista de ‘masistas’ y no por abogados probos, capaces, que se postulen de manera independiente y que puedan garantizar de alguna manera que el poder Judicial sea independiente, como anhelamos los bolivianos”.

Referéndum judicial Tras las polémicas declaraciones del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, sobre los tiempos limitados para realizar este año el referéndum judicial, dos vocales electorales aclararon que esa e s una postura personal y que no representa al total de la sala plena.

“Llama mucho la atención que a veces se generaliza la opinión de un vocal como si fuera del TSE y aquello no es así. En el Tribunal somos siete y hay un portavoz. Hay libertad de expresión y se respeta, pero quizá hay una leve confusión (de los periodistas). No nos pueden hacer decir a uno de nosotros una opinión (y atribuirlo) como si todo fuera del Tribunal. Es un detalle no menor”, cuestionó a la prensa la vocal Nancy Gutiérrez.