Un 1ro de mayo para recordar la lucha y renovar el compromiso

Este año, el gobierno acordó con la Central Obrera Boliviana un incremento salarial del 3% para el salario básico y del 5% para el salario mínimo nacional. Esta “conquista” por su reducido monto no es satisfactorio para los trabajadores que reciben un sueldo, pero tampoco lo es para los micro, medianos y grandes empresarios que no saben cómo generarán más recursos para cumplir con esta obligación; de seguro también es un problema para el Ministerio de Economía que debe disminuir más los raquíticos recursos del erario para inversión y así evitar inflar más el déficit fiscal nacional para atender el incremento a los funcionarios públicos; por otro lado están los “informales” que son la mayoría en el espectro laboral (más del 80%), a quienes no les importa mucho el porcentaje de incremento porque no pagan impuestos y beneficios sociales para sus trabajadores que resignan sus derechos a cambio de mantener sus paupérrimos ingresos excediendo las 8 horas laborables.