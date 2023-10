Un 50% considera que la situación laboral estará peor dentro de seis meses

.





Sobre el momento actual, el 66% de la población consultada consideró que la situación laboral está peor que hace seis meses, mientras que el 32% dice que estamos igual y el 2% cree que se está mejor.



En lo referente a la situación económica en los hogares, el 53% dijo que está igual que hace seis meses, el 35% aseguró que están peor y el 12% respondió que está mejor.



Finalmente, al ser consultados de cómo ven la situación económica actual y la de los últimos seis meses, el 66% aseguró que están peor, el 31% lo ve igual y un 3% dijo que están mejor.



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló tras una evaluación a este estudio, 1.000 Bolivianos Dicen (IV Ola), se identificaron inconsistencias metodológicas y estadísticas.



“Nosotros hemos visto que los resultados entre sí tienen inconsistencias e incongruencias, porque se hace un estudio a partir de 1.000 encuestas online y obviamente no han visto la consistencia estadística de las respuestas que se han dado”, dijo el titular de la cartera de Economía en contacto con Panamericana, según el reporte de ABI.



Montenegro también manifestó que el número de personas consultadas para la investigación “difícilmente es representativa de la población boliviana”, que actualmente alcanza a más de 12 millones de habitantes. Asimismo, ese estudio se lo realizó únicamente en la zona urbana y no incluyó a la rural, complementó.



También lamentó que haya cierta intencionalidad de parte de algunas ONG (Organización No Gubernamental) internacionales para generar “estos ruidos” en el país, cuya economía, según organismos internacionales, estará entre las tres primeras de crecimiento este año.



Por su parte, la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, sostuvo que el estudio percibió que el ciudadano incertidumbre por lo que sucederá en los próximos seis o doce meses, dado que su nivel de confianza en las políticas públicas, estabilidad y comportamiento general de la economía.



“Los agentes económicos dividen su opinión considerando que el 46% percibe que la desaceleración económica se mantendrá y el otro 46% considera que esta situación no mejorará pudiendo incluso decaer, se suma a esto que entramos en una etapa electoral que ciertamente desvelará la situación económica y financiera del país que los economistas venimos advirtiendo”, agregó.



También manifestó que las políticas que se vayan a tomar no solamente tienen que ser para cambiar la percepción de las personas, sino para brindarles estabilidad económica, por lo que deben estar acompañadas de transparencia para generar confianza nuevamente.



El economista Jaime Dunn cuestionó que si “supuestamente” Bolivia tienen la tasa más baja de desempleo de Latinoamérica, según los indicadores que maneja el Gobierno nacional, por qué se dan resultados como el informe presentado por OMG.



En Bolivia, prosiguió el analista, se tienen poco más de 6 millones de personas ocupadas en algún tipo de trabajo, formal e informal, pero en realidad solamente unas 800.000 son las únicas que cotizan regularmente con las AFP, tienen seguro de salud y van a tener algún tipo de jubilación.



“La informalidad que ha sido un gran resorte del Gobierno para soportar todas las anomalías del mercado laboral también está sufriendo. Las estadísticas muestran que en los últimos meses la misma informalidad no está pudiendo generar empleo y por esto la gente está preocupada como muestran los resultados de esta encuesta”, dijo Dunn.



En tanto, el economista José Gabriel Espinoza recordó que en los últimos años las entidades bancarias han ido reduciendo los préstamos a las familias debido a que el Gobierno “ha tomado mucha deuda en el mercado interno”, dejando sin el dinero suficiente a los bancos para poder prestar.



Agregó que, en la actualidad, el endeudamiento de las familias representa el 31% del PIB que alcanza los $us 13.400 millones que se les debe a los bancos.



“Cuando ingresa el crédito de consumo, uno ya no se endeudaba para invertir o construir un patrimonio sino para el consumo. Pero en los últimos meses uno se endeuda para pagar otras deudas”, explicó.



Finalmente, el economista Mauricio Ríos García dijo que a pesar de la propaganda oficial “optimista” la población está percibiendo la realidad, por lo que nadie “tiene que convencerlos” de que la situación económica es compleja.



“La economía está entrando en un proceso de estancamiento inflacionario, que viene a ser un entorno donde los beneficios empresariales comienzan a caer y la inflación va a crecer, provocando la reducción de costos y despido de trabajadores”.



Agregó que el Gobierno nacional tiene que dar un giro de 180 grados para salvar la economía del país y no el modelo económico que viene desarrollando el MAS desde la primera gestión de Evo Morales, “al parecer la prioridad a corto plazo es salvar el modelo para alcanzar a las elecciones judiciales y las elecciones del 2025”.