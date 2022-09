Un 70% de las viviendas construidas por el Gobierno están deshabitadas

El 70% de las viviendas que el Gobierno construyó en ocho municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz aún no tienen habitantes . Se trata de Warnes, Cotoca, Tolata, Vinto, Sacaba, Cercado, El Alto y Mecapaca donde se hicieron 3.185 unidades habitacionales en los últimos cinco años, 2.221 están ocupadas y de ellas solo casos.

La inversión superó los $us 100 millones y, por la falta de ocupación, hay $us 83 millones que “están dormidos” y que no se están recuperando por parte del Estado.



Los datos forman parte de una investigación que se hizo desde el Comité de Vivienda de la Cámara de Diputados sobre la base de informes oficiales remitidos por el Ministerio de Obras Públicas y la Agencia Estatal de Vivienda (AE-Vivienda). Legisladores del MAS y el diputado Aldo Terrazas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) solicitaron, por separado, información respecto a los proyectos ejecutados.