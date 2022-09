Un amigo, un idioma, una foto

Porque la vida se construye como se forja una cadena de amigos. Esos amigos serán después quienes los recomienden, serán sus corresponsales, sus socios potenciales, la línea más directa con la creación profesional. Les pedí a los estudiantes viajeros que también se traigan un idioma, es decir, una cultura. No hay nada mejor que aprender otras visiones, otros mundos, otras realidades. Deben fijarse en la manera que hablan, que comercian, que producen, y cómo hacen familia, cómo hacen Patria. Aprenderán, que, aunque sea en castellano o en árabe, nuestros vecinos ‘del otro lado del charco’ ven al mundo de manera distinta, una mirada que es complementaria a la nuestra.

Como mi tercer encargo a esos ‘embajadores’ también les pedí nos trajeran una foto. No de aquellas que se muestran en las postales o en los celulares. Si no más bien, que nos traigan en su mente y en su corazón la imagen de una idea, de un sueño, de un proyecto que luego se pueda cristalizar a su retorno. Un proyecto que traigan para ejecutarlo en su pueblo y con su gente. Afuera se aprende mucho, pero no hay nada más satisfactorio que sembrar conocimientos en el lugar que nos vio nacer y crecer. Un proyecto que, así sea para envasar ‘motojobobos’ o para mandar un cohete a la Luna, sirva para evitar que otros achachairuses o alguna de nuestras creaciones se las apropien en otros lares.