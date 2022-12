Un año de la corrupción

En diciembre de 2021, una disputa conyugal develó la pasada existencia de 800 ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. A consecuencia de ese escándalo, la exalcaldesa Angélica Sosa y otros seis implicados fueron investigados y detenidos. Sosa fue encarcelada, los hermanos Parada Vaca escaparon de Bolivia pero no llegaron lejos, Guillermo Parada, uno de los principales responsables, está detenido en Brasil e intenta evitar su extradición, y su hermano, Antonio Parada, fue extraditado desde Panamá.

En este recuento, no se puede omitir la trama poco clara de la licitación para el recojo de la basura. Pueden escucharse muchas explicaciones legales y técnicas, pero cuesta creer que la ciudad más grande de Bolivia no haya adjudicado de forma transparente, oportuna y clara el recojo de basura y la gestión de residuos sólidos. Hay cosas que huelen mal y no hablamos de la basura que se acumula y pudre en las calles cruceñas.