Un año para el olvido

¿Por qué menciono a Santa Cruz y no al resto del país en eso de ir con un solo candidato? Porque, al parecer, los cruceños, más que el resto de Bolivia, nos hemos cansado de errar tanto, y vemos que lo mejor es dejarse de historias chinas. Eso desde el momento en que nos mienten con los dólares (que ya dejaron de existir en Bolivia) y luego nos fallan con el diésel y la gasolina. En porra, si las autoridades del Estado Plurinacional, tan multiétnico y arrogante, son incapaces de desbaratar los bloqueos de cuatro gatos “evistas”, que inmovilizan la economía y el tránsito de personas y aíslan nuestro departamento, es que su pesado carromato tirado por burros ha roto ejes en la llanura camba. Ya no sirve, no camina.