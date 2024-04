Un artículo provocador y una encuesta reveladora en Santa Cruz

Sus comentarios hacen referencia a países como Checoslovaquia, Bélgica y Bolivia, naciones de dualidad étnico-nacional, con una población muy parecida y donde “las minorías no son minoritarias: son casi igual de grandes que la mayoría étnica”. Para resolver este conflicto, el autor de la nota refiere que, en el primer caso, decidieron separarse de modo pacífico en 1993. En Bélgica, sus dos naciones (flamencos y valones) pactaron por su soberanía y para asuntos que involucren a ambas, cuentan con un congreso binacional, con igualdad porcentual parlamentaria. En Bolivia, nos dice Ayo, existe “una tercera forma de solucionar la bi-nacionalidad presente: sometiendo a las minorías”, y por tanto, “tenemos el derecho a gobernar todo el país”. En conclusión, Diego Ayo propone como solución para Bolivia un “pacto a lo belga” con la llamada “Media Luna”. “Un futuro de bi-nacionalidad”. De lo contrario, dice habrá “una pelea permanente en nombre del sacrílego número demográfico”.

Un 79% no refiere identificación indígena y cuando se indagó si se considera la autonomía favorable para el desarrollo de Santa Cruz, un 22% expresó que no fue nada propicia, el 31% no se manifestó, un 28% votó por algo favorable y apenas el 5% señaló que fue muy buena. Asimismo, un 83% dijo desconocer la ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010). Sobre los principios del federalismo, el 69% dice desconocerlos y cuando se preguntó si estaban a favor de implantarlo en Bolivia, el 54% tiene apoyo, neutro el 19% y un 27% declaró su oposición.