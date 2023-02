Un caso de escarnio judicial

La noticia registrada el último fin de semana en medios de comunicación locales y nacionales, refiere que una jueza concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva a un sujeto que había sido sorprendido conduciendo en completo estado de ebriedad su vehículo particular. A gran velocidad se desplazaba por avenidas de alta circulación en la capital cruceña. Las imágenes del hecho fueron profusamente difundidas a través de las redes sociales. En principio, fue imputado por “conducción peligrosa” y el ministro de Gobierno, a través de una cuenta de Twitter, pidió que se aplicara la ley “de manera firme”.

En su alocada carrera, haciendo zigzag y con el acelerador a fondo, el ebrio impactó a tres motorizados que circulaban en la misma dirección y cuyos conductores, junto a otros ciudadanos que de modo casual presenciaron el hecho, lograron interceptar al irresponsable conductor que luego fue entregado a una patrulla policial que procedió a su arresto por haber provocado un accidente de tránsito bajo efectos de la ingesta de alcohol. Por sus características, fue un accidente de los que suelen llamarse ‘con suerte’ porque pudo tener trágicas consecuencias. Su único causante, además de la borrachera que le nublaba los sentidos, no portaba licencia de conducir, un factor agravante en estos casos, y luego se resistió a someterse al test de alcoholemia de rigor.

En su traslado a dependencias policiales, no faltaron los improperios del arrestado contra los uniformados exigiendo la presencia de sus abogados y la devolución de sus teléfonos celulares. Poco después, no dejó de causar asombro y hasta cierta hilaridad cuando manifestó que había bebido porque la inhabilitación de ‘su’ candidato en los comicios de la principal entidad cívica cruceña, lo sumió en una profunda tristeza y sintió necesidad de ahogar sus penas… Ciertas referencias permitieron establecer que se trata de un dirigente y excandidato del partido gobernante y que se había visto involucrado en otro problema de circulación vehicular durante el prolongado paro registrado en Santa Cruz en 2022. Fue cuando atropelló a una menor de edad en un punto de vigilia que intentó rebasar en su vagoneta. Afortunadamente, la niña no sufrió lesiones de consideración y el causante del accidente solamente fue detenido durante unas cuantas horas.