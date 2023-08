Un debate vital para Santa Cruz

Preservar el medioambiente y la provisión de agua o apurar una carretera con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Ese es el debate del momento en el departamento de Santa Cruz. Una mirada responsable con el presente y el futuro no se pierde en argumentos. El mundo está dando suficientes muestras del daño que le causa el humano al planeta, que desemboca en sequías o inundaciones, calentamiento global, incendios de gran magnitud y un largo etcétera. ¿Es posible que en este país se avance deliberadamente al desastre? Pues así se lo está viendo cuando se pretende consolidar el trazo de una vía a través de un área desde donde se provee de agua a la región metropolitana más poblada del país.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) argumenta que hay estudios de impacto ambiental que garantizan que los recursos hídricos no serán afectados, porque hay un plan de mitigación. En contrapartida, especialistas independientes y la Sociedad de Ingenieros advierten que la zona será seriamente dañada por los asentamientos humanos que naturalmente se dan cuando se construyen vías de esa envergadura. La consecuencia de esto es contaminación del agua y la escasez a mediano y largo plazo.

La Gobernación de Santa Cruz ha propuesto otros trazados para llegar al mismo destino, pero esta vez sin impacto en la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural. El vicegobernador explica que estas rutas alternativas son menos costosas y no generan daño ambiental. Sin embargo, la ABC insiste en el primer trazado y hasta dice que enjuiciará al gobernador Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes porque esta vía habría sido acordada por los gobiernos nacional y departamental desde el año 2021.

En octubre del año pasado, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, había dicho que no se puede cambiar el trazo a gusto del cliente y que Bolivia podría perder el crédito de la CAF. En medio de todo este debate de fondo, hay un bloqueo de carretera que perjudica a productores, exportadores y viajeros, el mismo que es azuzado por el Gobierno nacional, que pretende hacer político un problema que es vital para los habitantes de la región metropolitana.

Lo sensato sería buscar una salida que implique un ganar-ganar. Nadie se opone a que haya una ruta alternativa al interior del país, pero no debe ser a costa del agua que consumimos, más aún cuando hay ya evidencias de escasez de este líquido en otras ciudades de Bolivia. Que la ABC hable de un plan de mitigación no deja tranquilo a nadie, porque hay evidencias suficientes de que el Estado no logra controlar ni los avasallamientos de tierras ni los métodos de producción altamente contaminantes en la Chiquitania.