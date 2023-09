Un desafío superior para Santa Cruz

Estos días recordamos el aniversario del grito libertario cruceño de 1810. Días de celebración, pero también para reflexionar sobre su futuro y los retos que tiene. Cuando participé en 2016 en el proyecto Desafíos del Siglo XXI para Santa Cruz de Cainco, encontramos que existían tres retos para la región en particular y el país en general: diversificación, digitalización y educación.

Un primer factor es que las encuestas del BID y del Banco Mundial muestran que más de dos de cada tres empresas bolivianas tienen problemas al buscar y encontrar empleados por la falta de habilidades y competencias. No encuentran personas con las características requeridas para los puestos de trabajo.

Por otra parte, “estamos a ciegas” respecto a la calidad de la educación. No se mide y poco se quiere hablar sobre qué tan buena o mala es la educación en sus distintos niveles. Tenemos mediciones comparables con otros países que son de hace mucho tiempo (1997 o 2002, según sea el caso) y sólo de cursos específicos. No se puede mejorar algo que no se mide, como lo decía Lord Kelvin.