Un discurso que ignoró los temas urgentes

En un extenso informe de gestión, el presidente Luis Arce presentó una danza interminable de cifras recopiladas de todos los ministerios, que, si fuera escuchado por una persona que no conoce Bolivia, pensaría que está hablando del país mejor posicionado del mundo en sus estadísticas y con la economía más poderosa, sana y creciente del universo.

El acto, que en el pasado tenía características de solemnidad, ayer pareció por momentos un grotesco número de circo donde un animador hacía pausas en medio de la lectura de su informe para dar espacio a las arengas bulliciosas de la barra brava de sus seguidores, entre ellos el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que no tuvo ningún inconveniente en hacer ingresar al hemiciclo parlamentario un megáfono de vendedor de plaza con el que amplificaba sus vítores a Arce.

A partir de cierto momento, ni sus propias barras lo escuchaban, cuando prefirieron divertirse repitiendo estribillos al mismo tiempo que el presidente continuaba leyendo su informe sobre el intercambio de visas con Kasajistán, la firma de acuerdos con el principado de Liechtenstein o la reposición de licencias de conducir de los bolivianos que viven en el exterior.

El discurso abundó en detalles minúsculos de programas de apoyo en escalas muy pequeñas, que más allá de ser una obligación de cualquier gobernante, dichos en un informe presidencial pueden entenderse como una forma de rellenar páginas con acciones casi irrelevantes a falta de grandes proyectos o realizaciones de mayor proporción, que son los que corresponden a la tarea de un Estado.

Decir que el Estado apoyó a más de mil deportistas o que se abrieron 50 oficinas para atender planes de vivienda, que se financió una planta procesadora de charque, que se construyó tres tinglados para almacenes en El Alto, o cuántos pasajeros transportó BoA sin mencionar el pésimo servicio que presta y los miles de quejas de los usuarios por los retrasos, no tendrían que ser parte de un informe presidencial si no quiere ser calificado como parte de una estrategia de distracción para esconder lo que no se hizo.

Para el presidente, incluso el Ministerio de Justicia hizo un gran trabajo y citó para ello las tareas de asistencia social, pero no dijo nada del gran deterioro del sistema judicial, que en su gestión afronta la peor crisis de la historia democrática del país por su completo sometimiento al poder político, el descrédito de la población y la corrupción, recogidos en diversos informes de comisiones internacionales que llegaron al país.

Pero en las dos horas y media que habló, el presidente ignoró completamente la crítica situación que vive el país con el conflicto quizá más grande de su gestión, con una región, Santa Cruz, que lleva 19 días de paro indefinido exigiendo un censo para el año 2023. Arce no dijo ni una palabra del tema y con esa actitud ha mostrado una vez más su desaprensión con Santa Cruz, porque son los cruceños -y no unos dirigentes o autoridades locales- quienes están en las calles estos días cuidando sus puestos mientras esperan una respuesta que, está visto, no llegará ni de Trinidad ni de La Paz.