Un estado de resignación peligrosa

Bajo una suerte de silencio resignado, somos espectadores del interregno más políticamente pobre, socialmente neutralizado y culturalmente silencioso de al menos los últimos 40 años. Nunca como hoy el país se cae a pedazos y apenas sí podemos percatarnos. Ya no hay ley, cualquiera puede tomar las tierras que se le ocurran, ya no hay protección ciudadana, la policía se ha trasformado en el comando de mercenarios y delincuentes, ya no hay representantes ciudadanos en los curules parlamentarios, solo quedan (exceptuando un reducido grupo de valientes diputados y senadores) acólitos, tránsfugas y levanta manos, ya no hay políticas de estado, no hay programas de gobierno, no hay partidos que nos representen, es decir, ya no hay nada de lo que, en última instancia, constituye las estructuras de una nación con futuro.