Un estudio demuestra que las personas gastan menos en tiendas de barrio

Diego Alabi, director de Proyectos SmartData, explicó que una de las razones está en que casi todas las empresas han aumentado sus precios, pero no así los ingresos, tanto para el trabajador independiente como para el asalariado. “Sin embargo, las licorerías mantienen o bien aumentan muy levemente el ticket promedio. El aumento de temperatura (de fin de año) ayuda al aumento de los amantes de la cerveza”, explicó.



A pesar de ello, agregó Alabi, el canal horizontal es donde se genera el mayor consumo de productos en Bolivia: al año se llega a superar los $us 2.000 millones en ventas en tiendas de barrio. “Esto es una enorme oportunidad de negocios para todos los fabricantes y distribuidores de productos masivos. Lo más importante es poder llegar a la mayoría de los puntos con productos que encajen con el nivel socioeconómico y las preferencias de cada zona de cada ciudad”, señaló.



El estudio de SmartData es una medición realizada desde junio de 2023 hasta la fecha, sobre el sell in y el sell out de todos los artículos en el canal horizontal (tiendas de barrio y licorerías) en línea. Para ello, la firma desarrolló la aplicación (app) denominada MiVenta, diseñada para los dueños y empleados de tiendas de barrio, licorerías, ferreterías o farmacias de barrio.