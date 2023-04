Un lenguaje insoportable

No se trata de que los cambas no entendamos lo que dicen los collas. No es que un chapareño sea distinto a un alteño. Aparte de que el idioma esté influido por el lugar de origen, que lo está, además de la pronunciación y de la construcción de las expresiones, lo grave es que en la mayoría de los políticos –esencialmente en los parlamentarios– sus alocuciones parecen estar encriptadas, tal la trabazón y la falta de coherencia que se escucha en la Asamblea Legislativa. Si vamos a decir la verdad desnuda, en la Asamblea se desconoce la oratoria, la elocuencia para plantear algo; en la Asamblea cuando alguien habla, el resto chilla e insulta. Por lo tanto, no existe la comunicación entre opositores y oficialistas, no hay debate, menos diálogo, y la mayoría de las veces todo se reduce a una merienda de negros.