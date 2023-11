Un mago crítico de la educación

En la madrugada del viernes 27 de octubre regresé a La Paz de un viaje de un par de semanas a la Argentina y el Uruguay, y hacia la tarde del mismo día me fui a la Fundación Simón I. Patiño (Sopocachi) para dar una conferencia sobre Mariano Baptista Gumucio, la cual había preparado durante el vuelo y a la cual me había invitado hacía un par de semanas la historiadora Magdalena Cajías de la Vega, del Instituto de Estudios Bolivianos. Hablar de Mariano, como lo dije aquella noche del 27, es hablar de un titán cultural; algún escritor boliviano aseveró que el Mago es el más grande polígrafo boliviano después de Gabriel René Moreno… (afirmación debatible, claro que sí, pero ahí está escrita). Y como su figura y obra son tan grandes, tuve que elegir solamente una de sus facetas para la conferencia. Elegí al crítico de la educación.

El libro de Uslar me pareció una bonita coincidencia, ya que durante algunas semanas previas había estado leyendo las críticas de Mariano Baptista sobre el sistema educativo boliviano, tan rancio y conservador en sus tiempos juveniles (e incluso hoy). Ahora que me encuentro escudriñando la vida del polígrafo boliviano nacido en 1933, me doy cuenta de que su aversión a la educación nace de su experiencia más vital. Fue un alumno indisciplinado; salió expulsado del Colegio La Salle, tuvo la osadía de leer la Tesis de Pulacayo a viva voz frente a los curas de la Compañía de Jesús en el San Calixto y solamente hizo tres años de Derecho (dos en San Andrés y uno en San Francisco Xavier). Finalmente, dejó la universidad con la decisión de no regresar más y dedicarse a lo que le gustaba: el periodismo, la investigación, la lectura. La libertad…