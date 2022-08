Un mensaje incompleto en el Día de Bolivia

El mensaje presidencial del Día de la Patria es uno de los hechos comunicativos más importantes del año para los bolivianos. Se espera saber qué dirá el primer mandatario, no solo como informe acerca de la gestión, sino sobre todo por el proyecto de país que da a conocer. El mensaje de Luis Arce Catacora fue eminentemente económico, como se esperaba, y soslayó temas cruciales que son los que más preocupan a la ciudadanía en este momento.

El presidente puso énfasis en indicadores como la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la baja inflación, el superávit comercial, la reducción del desempleo. Resaltó el modelo económico que se basa en lo que él llama la industrialización con sustitución de importaciones y el incentivo a la demanda interna. En ese sentido, planteó que Bolivia será un referente internacional por el manejo de sus finanzas públicas.

Si bien no abundó, como en su mensaje de 2021, en alusiones al supuesto golpe de Estado, no dejó de comparar la realidad actual con la del gobierno de transición de Jeanine Áñez. Como ya es habitual, atribuye los males del país a esa gestión gubernamental como si esta no hubiera estado teñida por el impacto causado por la pandemia del coronavirus.