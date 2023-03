Un millón de minutos de injusticia

Guste o no, Jeanine Áñez fue presidenta de Bolivia y debería tener las consideraciones que otorga esa investidura. El MAS insiste en instalar el relato del golpe de Estado, negando hechos reales como la renuncia sucesiva de autoridades que dejó un vacío de poder por el que el país estuvo a punto de llegar a la guerra civil. Ella asumió la Presidencia en un momento álgido y juró cuando ya Evo Morales y Álvaro García Linera habían abandonado el país.

No obstante, a la expresidenta se le ha negado el juicio de responsabilidades en un vil cálculo político. La razón es porque el MAS no tiene dos tercios en el Poder Legislativo y es esa la cantidad de votos que se necesitan para aprobar un proceso bajo el caso de corte. Y como no pudieron procesarla por la vía que corresponde, le metieron nomás de manera abusiva por la vía ordinaria.