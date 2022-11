Un millón de muertos en Santa Cruz

Volviendo al tema del “costo” del paro… ¿por qué es difícil cuantificar una pérdida diaria? No es tan sencillo como dividir el PIB entre 365 días y sacar el promedio, eso es un error. Como ya he dicho muchas veces, no hay peor mentira que un promedio, fíjese: Mario tiene 6 autos; Eduardo 4 autos; Pedro 2 autos y Carlos no tiene auto, 12 autos en total y “en promedio” cada uno tiene 3 autos… De ahí aquello que “hay tres tipos de mentiras”: las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, pero, eso es harina de otro costal. Otra dificultad para cuantificar “el costo” es que resulta imposible un paro total.

Para el cálculo del costo/día de paro, en base al promedio del PIB anual, el departamento tendría que haber estado totalmente parado, tanto el sector privado como la Administración Pública (cero recaudaciones); sin que haya el más mínimo comercio (nada de venta de abarrotes o comida, ni siquiera una tienda o restaurante de barrio); ningún servicio de aeropuerto, ni un solo vuelo; no debería haber servicio de gas, agua, luz o teléfono; nada de delivery ni transacciones financieras; no debería darse el comercio electrónico; nada de televisión, radio o internet funcionando; las trabajadoras del hogar deberían estar de “manos caídas”; ni un solo hospital, médico o farmacia debería atender; la Policía, el Ejército y los bomberos, tampoco; los animales del campo no deberían comer ni las vacas ser ordeñadas; no debería haber siembra, cosecha ni cuidado de cultivos; ningún vehículo automotor debería circular; no deberían trabajar los guardias privados; la exportación de gas debería cortarse; la actividad informal e ilegal debería estar parada (“cero contrabando”, v.gr.); no debería pagarse a nadie por cada día no trabajado, entre otras cosas más.