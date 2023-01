Un modelo que ya no tiene qué ofrecer

Al cumplir 14 años, el modelo del Estado Plurinacional no tiene nada nuevo que ofrecerle a Bolivia. Durante ese tiempo gobernaron dos presidentes del Movimiento Al Socialismo y ambos repiten consignas y cifras a un país que no encuentra un horizonte de transformaciones para que sus habitantes vivan mejor. No obstante, sin ninguna autocrítica, pretenden contagiar la ola boliviana a otros países para mantenerse vigentes.