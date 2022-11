Un Mundial en el desierto

El planeta fútbol se ha paralizado. Miles de millones de personas guardan en su agenda diaria este evento, que cada cuatro años desata pasiones, alegrías y tristezas, pero que hoy registra particularidades casi extremas, al menos para el mundo occidental, a pesar de la globalización y los estándares del siglo XXI.

Qatar conserva sus tradiciones, pero se aventura al progreso. Para algunos es una promesa, pero el emirato construye su futuro en forma vertiginosa. Es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de 11.571 kilómetros cuadrados (Santa Cruz tiene 370.621 km2).

Con una sociedad tradicional y masculina, se mece entre costumbres antiguas y nuevas tecnologías.

A mitad del siglo pasado comenzó la producción de petróleo y en la década de los años 70, frente a sus costas, descubrió el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Eureka!

Desde 2010, año de la controvertida adjudicación, se ha estado preparando para este evento que tiene en vilo a millones de espectadores en el mundo durante casi un mes y donde las cadenas de televisión y la FIFA tendrán grandes ganancias. Es el primer Mundial celebrado en el mundo árabe.

Con abundantes recursos económicos construyó 7 estadios ultramodernos. El más grande es el de Lusai, que llevó cinco años y medio en ponerlo a punto bajo un costo de más de $us 700 millones. Es el sitio para aplicar la inteligencia artificial, con un fuera de juego automatizado, un sensor en la pelota y miles de cámaras que lo requisan todo y así evitar, mediante el VAR, los errores arbitrales que en otros encuentros ecuménicos perjudicaron a la mismísima justicia.

De los 2,8 millones de qataríes, 2,4 millones viven en la capital, Doha. Polvoriento, rústico y caluroso. Desde las arenas del desierto emergió un mundo ultramoderno. En un país con temperaturas de hasta 50 grados, un metro de película, una arquitectura del futuro y con estadios ultraclimatizados. El día más importante del año puede ser una carrera de camellos, un ejemplo de los contrastes que pueden verse.

A siete horas de diferencia con Bolivia, se desarrolla la primera fase del evento más popular del mundo, mientras las selecciones comienzan a despuntar elogios y frustraciones.

La participación de las selecciones asiáticas le ha dado un particular estímulo a la competencia. Las selecciones sudamericanas, por su parte, con estrellas rutilantes mantienen en vilo no solo a nuestro continente, sino que ya contagian en otras latitudes donde la preferencia nos favorece. El Mundial se ha transformado en un tema común de nuestras vidas que atraviesa un paro de 35 días y los pormenores de las fiestas de fin de año.

Los entendidos sostienen que luego de la primera fase clasificatoria de grupos comienza otro Mundial, la verdadera competencia, donde la pasión se agudiza y el tiempo se detiene.

A poco de finalizar un año de controversias, guerras, crisis política y apuros de gestión, Bolivia también lo vive con intensidad. Así en la vida como en el deporte habrá perdedores y ganadores, pero sabiendo que la sana competencia será el momento para disfrutar del camino mientras se desanda.

Este particular Mundial en el desierto nos despeja, por momentos, de una situación particular e inédita que todas y todos estamos enfrentando, con un futuro de incertidumbre. Pero con la esperanza de que en este desierto se pueda encontrar agua y otras riquezas inesperadas que nos alienten a seguir con más esperanzas que malos augurios.