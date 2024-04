Un mundo bucanero con V

Eso porque VUCA es el acrónimo en inglés de cuatro palabras: V de volátil, U de incierto (en inglés “uncertain”), C de complejo y A de ambiguo. En efecto, nuestro mundo es inestable, es incierto, es enredado y muy confuso.

La prueba más tangible es que usted se pregunte cómo pensaba iba a ser el futuro en 2004. Ese año recién se creó Facebook y Gmail. Todavía no existía YouTube, IPhone, ni tampoco el omnipresente WhatsApp. Ni siquiera se había difundido el internet de banda ancha que nos permite ver Netflix o Prime.

Ahora hagamos el ejercicio hacia adelante. ¿Cómo vemos el futuro en 2044? Aunque no tenemos la certeza de qué cambios transformarán el mundo, sabemos con certidumbre que nuestras vidas serán distintas por nuevos inventos, mayores desafíos y un estilo de vida distinto.

Sea como fuere, necesitamos cambiar la forma de pensar y afrontar el mundo VUCA. Una alternativa que me parece atractiva es la de Robert McLean y Charles Conn, que fueron parte de la famosa consultora global McKinsey.

En una situación como la actual en el país y el mundo debemos reconocer que lo estable ya pasó en todo sentido. Tenemos que estar conscientes de que no sabemos lo que viene. Es nuestra obligación buscar las respuestas completas y complejas, no las sencillas como un tweet. Y comprender que diversas realidades, no todas, tienen matices que la alejan de la simple clasificación correcto-incorrecto.