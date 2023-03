Un necesario golpe de timón en la Alcaldía cruceña

Solo en la memoria quedan aquellos tiempos en que se procuraba la contratación de servidores públicos por calidad profesional y meritocracia. De un tiempo a esta parte se prioriza la política y, peor aún, a las personas que son capaces de ‘pagar’ para obtener un espacio de trabajo. Las últimas evidencias demuestran que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra no ha escapado de esta distorsión.

Se puso en evidencia que el ahora exdirector de Alumbrado Público sostenía que a las personas se las contrata por “aval, por favor político, por muñeca”. Se lo dijo él mismo a un funcionario que se negó a trabajar fuera de horario. “Aquí no has entrado por bonito o por inteligente”, afirmaba en una grabación que se hizo pública. No solo eso, el aludido agredió físicamente al subalterno, en un extremo inconcebible en estos tiempos.

Tras hacerse público el audio, el director de Alumbrado Público renunció al cargo y ahora debe defenderse en un proceso judicial iniciado por el subalterno afectado. La Alcaldía aceptó la renuncia, pero -hasta donde se sabe- no se sumará a la querella por agresiones, porque las autoridades consideran que es un problema entre privados. ¿Entre privados cuando se trata de la gestión que tiene que ver con la ciudad? ¿Entre privados cuando es el dinero de todos los cruceños el que se utiliza para pagar los sueldos de los empleados públicos del municipio?

Y éste no es el único caso. La exdirectora del Jardín Botánico está presa por hacer cobros de sueldos completos a personas que fueron contratadas en su repartición. Se las contrataba un mes antes de que empiecen a trabajar y se pagaba un sueldo sin que hubieran prestado servicios, el mismo que iba a parar a una cuenta particular, a través de cobros por QR. Una vez más, no era tomado en cuenta el capaz, sino el que aceptaba incurrir en ese hecho de corrupción. Poco antes, hubo otra denuncia parecida de cuyo desarrollo no se sabe hasta ahora.

Obviamente, si no se contrata a los servidores públicos por su capacidad y experiencia, los resultados de la gestión son desastrosos. Y eso se lo puede evidenciar en el día a día de esta urbe. Hay una relación directa entre calidad profesional y resultados del trabajo que se realiza.

En este momento, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene un tráfico caótico y un desgobierno en el transporte público. Los mercados invaden espacios urbanos sin control. Los parques, aparte de tener juegos y mallas destrozados, tienen la maleza crecida. La urbe está sucia porque el recojo de basura es irregular. Tampoco se sabe de grandes obras en construcción para esta capital, que está en constante crecimiento y cuyas necesidades superan con creces a la capacidad de darles respuesta.

¿Es culpa de los funcionarios que no saben hacer su trabajo y aceptan entrar en los circuitos de corrupción? Sí, por su venalidad. Pero el gran pecado está en las autoridades municipales que ven al municipio como una lata de la que pueden sacar todo el dinero que ingresa. Y, por supuesto, el principal responsable de todo es el alcalde que se rodea de personas no aptas éticamente para cumplir la misión encomendada.

Los escándalos de corrupción en el municipio cruceño no han parado desde la pasada gestión edilicia: ítems fantasmas, caso ‘prestín’ y otros. Ahora hay otros nombres para las mismas prácticas: caso QR, abuso de autoridad del ex director municipal, etc. En suma, no hay cambio. Y, por el contrario, hay una gestión de los temas urbanos que deja mucho que desear.