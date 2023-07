Un negocio del gas que llega a su fin

Un ministro argentino confirmó que su país dejará de importar gas boliviano a partir de inicios de 2024, antes de lo anticipado. El anuncio lo hizo en ocasión de la reciente inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que llevará el energético desde los megacampos de Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires. En cuestión de meses, este gasoducto podrá inyectar cerca de 22 MMm3/día de gas al mercado argentino, volumen que ya opaca el promedio máximo de 8,66 MMm3/día que Bolivia logró enviar en la presente gestión.

La pérdida de este mercado tendrá un impacto significativo en los ingresos que perciben el Gobierno central, los departamentos productores, los municipios y las universidades del país. Sólo por concepto del IDH, las regiones perderán más de 600 millones de dólares. Y aun si Brasil decidiera comprar el volumen de gas que le correspondía a Argentina, los ingresos serían de un 27% menos, por la diferencia de precios, según estiman algunos analistas.

La baja producción actual es consecuencia de la aplicación de políticas hidrocarburíferas erradas en los últimos años. Desde mediados de la década pasada, los expertos del sector ya predecían que la producción de gas iría disminuyendo, porque no se estaba invirtiendo lo suficiente en exploración. Cuando ya era evidente que la nacionalización no convertiría a Bolivia en el centro energético del continente, el Gobierno de Evo Morales creó una ley de incentivos en 2017 que no dio resultados positivos.

Las empresas petroleras no creyeron en tales incentivos y YPFB tampoco hizo lo suficiente para encontrar nuevos campos con un criterio técnico y no político. Se sabe que las tareas exploratorias implican altos riesgos y altos costos, amén de la necesidad de aprender de los errores. Lejos de reconocer esa dinámica, el Gobierno no atinó a mejor cosa que a ocultar información cuando los resultados no eran los esperados. Tal es así que no se realizó la certificación de reservas de gas cada año, como lo exige la ley, situación que ahora obliga a la estatal petrolera a trabajar con datos de 2018.

¿Cómo se puede corregir el rumbo? No es tarea nada fácil. El propio titular de YPFB halla poco probable que una nueva ley de hidrocarburos pueda ser tratada y aprobada en la Asamblea Legislativa, dado su alto grado de polarización. Pero sí confía en que nuevas operadoras petroleras se sumen a los procesos de exploración bajo condiciones más flexibles. Por ahora, Yacimientos lleva adelante, en solitario, una decena de proyectos en esta etapa crítica.

Urge revertir la tendencia decreciente de las reservas de gas. Hay quienes dudan, incluso, de que Bolivia tenga lo suficiente para abastecer el mercado interno y señalan como prueba la prolongada suspensión de producción de la planta de urea, que funciona con este energético (la voz oficial asegura que se trata de una parada programada por mantenimiento).

Si Bolivia no consigue acercarse a las proyecciones de producción que se tenía cuando todo avanzaba viento en popa –nivel que por estos días debería haber llegado a los 27 MMm3/día–, sencillamente no podrá ser un proveedor confiable para el único mercado que queda disponible, que es el brasileño. Al paso que vamos, Argentina terminará cubriendo esa demanda, y lo hará a través del mismo ducto boliviano, ahora fluyendo en sentido contrario. No habrá forma de evitarlo, pues el gas de Vaca Muerta puede llegar a los países del Mercosur a través de otros gasoductos.