Un nuevo audio pone en duda la honestidad de los árbitros

El dirigente pedía ayuda para que, por lo menos, su equipo no sea perjudicado en caso de no ser colaborado en el último partido del descenso indirecto.

Libertad Gran Mamoré perdió la categoría en la definición por penales, pero al margen de ello, dejó una nueva evidencia de que el fútbol boliviano no es transparente ni confiable.

Árbitro: “Por eso te digo, hermano, no he querido meterme en eso porque no sé por qué lado estará yendo la Federación (Boliviana de Fútbol). Estará con ustedes, estará con los otros...vos sabés cómo se maneja eso”.