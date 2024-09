Un país en llamas

De acuerdo a datos oficiales, hasta la pasada semana, 3.9 millones de hectáreas de bosques y pastizales fueron devastadas en Bolivia a causa de los incendios forestales que empezaron hace tres meses y no parece que se detendrán. El fuego descontrolado, que ha afectado a 72 poblaciones (el 88% en Santa Cruz), ya alcanzó a tres parques nacionales, obligo el cierre de siete aeropuertos y la suspensión de las actividades escolares, además produjo el aumento de enfermedades respiratorias. Recientemente, la presión pública obligó al gobierno a declarar una tardía emergencia nacional que solo va a permitir gestionar ayuda internacional y realizar contrataciones sin el procedimiento burocrático habitual.

Aunque en los últimos 10 años en Bolivia se han destruido 48 millones de Has por los incendios, no existe una política para enfrentarlos. En 2016 se creó el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques, una norma declarativa con líneas tan genéricas como inútiles que hasta ahora no se aplican. Asimismo, en mayo de este año, se presentó el Plan “Lucho Contra los Incendios” (casi un slogan de campaña), que propone obviedades y medidas dispersas, inaplicables e ineficientes.