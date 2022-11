Un paro que parece buri

Un bloqueo de calles, un paro de actividades laborales, educativas, profesionales, comerciales… provocan un perjuicio monumental. Pero, habrá que preguntarse: ¿por qué la población está dispuesta a hacer este enorme sacrificio colectivo y cómo es que hemos llegado a este extremo? Está claro que el Estado, a través de su estructura formal (léase órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), no está respondiendo a los intereses de la gente. Por esa razón, los ciudadanos han decidido hacerse respetar y tomar las calles de su ciudad.

El derecho a la protesta está garantizado por las leyes nacionales. Si bien no hay un artículo que lo estipule de manera específica en la Constitución, la protección de las libertades de expresión y de reunión pacífica para demandar y exigir acciones al Estado, otorgan suficiente amparo a este derecho. El derecho a la protesta tiene una íntima relación con las libertades fundamentales de toda persona: expresión, asociación y reunión pacífica. De ahí que los estándares internacionales dotan al derecho a la protesta de un carácter preponderante frente a otros derechos como la libertad de tránsito o de los intereses económicos privados.

Sin el ánimo de idealizar un paro general e indefinido, ni darle un carácter romántico a la idiosincrasia cruceña, un paro cívico en esta ciudad no se parece en nada a las habituales manifestaciones ciudadanas en otras partes de Bolivia. Y por eso mismo, no se lo entiende, no se lo sabe asimilar y se lo quiere interpretar con parámetros ajenos a sus características intrínsecas.