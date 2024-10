Un patrimonio cultural en riesgo

No obstante, asoma el riesgo para un patrimonio cultural como el que constituye innegablemente el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” que debe realizarse el próximo año. El presidente de la organización, Percy Áñez Castedo, lanzó la voz de alerta porque entre la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Santa Cruz adeudan, -junto a municipios más pequeños como San Javier, San José y Roboré-, poco más de un millón de Bolivianos que resultan de los gastos de puesta en escena del evento. El ejecutivo de APAC hizo notar que en 2023 el desembolso de recursos se realizó en septiembre cuando el Festival tuvo lugar en abril de ese año. Al promediar octubre de 2024 no hay señales de que se hará efectivo el pago pendiente que, según se precisó, no es parte de una donación sino que está contemplado en contratos incumplidos por los dos gobiernos locales.